Депутат Рады Кучеренко: ВС РФ уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

Ударами Вооруженных сил РФ по украинской инфраструктуре было уничтожено около 90% мощностей тепловых электростанций в этой стране, заявил в эфире YouTube-канала «Вышка» бывший министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.