Армения вытеснила Испанию из пятерки крупнейших импортеров виски в РФ

Global Look Press/Simon Katzer/imageBROKER.com Армения за девять месяцев 2023 года поставила в Россию виски на сумму в 2,5 года выше, чем годом ранее, благодаря чему стала пятым по величине импортером этого напитка в нашу страну, сместив Испанию.
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