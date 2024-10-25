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В Европу через Украину: ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита

В Европу через Украину: ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита

Ежегодный охват прививками от полиомиелита в России превышает 96%. И это сильно отличается от ситуации на Украине, где была ликвидирована государственная санэпидслужба и сейчас отсутствует какой-либо учет, а также надзор за опасными заболеваниями.

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