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Бывшего судебного пристава Севастополя незаконно приняли на работу

Бывшего судебного пристава Севастополя незаконно приняли на работу

Прокуратурой Севастополя организована проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве в ООО «Севастопольэнерго» бывшего служащего отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по г.

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