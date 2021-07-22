Бывшего судебного пристава Севастополя незаконно приняли на работу

Прокуратурой Севастополя организована проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве в ООО «Севастопольэнерго» бывшего служащего отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по г.
Прокуратурой Севастополя организована проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве в ООО «Севастопольэнерго» бывшего служащего отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по г.
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