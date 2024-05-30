Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника» Михалков Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем Анатоль Франс России можно сказать, повезло с Владимиром Путиным.
Владимир Путин — игрок уровня 100. А каким будет и должен быть его преемник?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ole Ole
Имея некоторый опыт во внешней политике и не будучи религиозным человеком, года 4 назад , как кот учуял сверхестесственное.... А сейчас уверенно могу сказать: Человечеству Путина дал Бог
Ответить
7 час.
Игорь Василевский
Или ордынцы? Где сохранившиеся документальные свидетельства этого? Да, был набеги нагайцев и прочих степняков, а отчего бы им и не быть, если граница Руси проходила по Рязанской да Московской областям? есть очень серьезные основания подозревать, что неоднозначность истории любого государства писалась теми, кто в этот момент находился при власти. А о том историческом этапе в каком документе хотя бы крохи прописаны? В Слове о полку Игореве? Так он появилось из ниоткуда, без единой перекрестной ссылки, написанное минимум 5ю авторами... И что это за документ такой исторический? Но сколько акамедиков и прочей профессуры вокруг него развелось!!!!!!!! И как все это опровергнуть? Это же обвал почти половины исторической науки!
Ответить
2 час.
Игорь Василевский
Увы, нет исторически достоверных сохранившихся документов той эпохи. Немцы-историки руками Петра Первого собрали почти все рукописи и... короче, после смерти Ломоносова никаких архивов не сохранилось. То ли сожгли эти архивы Миллер и его "ученая" компашка, то ли в неметчину вывезли...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии