Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • roudenkos Руденко Светлана
    По своим законам пусть живут в своих странах.Чемодан, аэропорт...
  • Галина Чужая
    Да, просто не стала  уточнять🤣🤣Ой, а шо случилось?
  • Игорь Василевский
    Увы, нет исторически достоверных сохранившихся документов той эпохи. Немцы-историки руками Петра Первого собрали почт...Владимир Путин — ...

Владимир Путин — игрок уровня 100. А каким будет и должен быть его преемник?

Владимир Путин — игрок уровня 100. А каким будет и должен быть его преемник?

Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника» Михалков Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем Анатоль Франс России можно сказать, повезло с Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Ole Ole
Имея некоторый опыт во внешней политике и не будучи религиозным человеком,  года 4 назад , как кот учуял сверхестесственное.... А сейчас уверенно могу сказать: Человечеству Путина дал Бог
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7 час.
Игорь Василевский
Или ордынцы? Где сохранившиеся документальные свидетельства этого? Да, был набеги нагайцев и прочих степняков, а отчего бы им и не быть, если граница Руси проходила по Рязанской да Московской областям? есть очень серьезные основания подозревать, что неоднозначность истории любого государства писалась теми, кто в этот момент находился при власти. А о том историческом этапе в каком документе хотя бы крохи прописаны? В Слове о полку Игореве? Так он появилось из ниоткуда, без единой перекрестной ссылки, написанное минимум 5ю авторами... И что это за документ такой исторический? Но сколько акамедиков и прочей профессуры вокруг него развелось!!!!!!!! И как все это опровергнуть? Это же обвал почти половины исторической науки!
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2 час.
Игорь Василевский
Увы, нет исторически достоверных сохранившихся документов той эпохи. Немцы-историки руками Петра Первого собрали почти все рукописи и... короче, после смерти Ломоносова никаких архивов не сохранилось. То ли сожгли эти архивы Миллер и его &quot;ученая&quot; компашка, то ли в неметчину вывезли...
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2 час.

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