Владимир Путин — игрок уровня 100. А каким будет и должен быть его преемник?

Игорь Василевский

Или ордынцы? Где сохранившиеся документальные свидетельства этого? Да, был набеги нагайцев и прочих степняков, а отчего бы им и не быть, если граница Руси проходила по Рязанской да Московской областям? есть очень серьезные основания подозревать, что неоднозначность истории любого государства писалась теми, кто в этот момент находился при власти. А о том историческом этапе в каком документе хотя бы крохи прописаны? В Слове о полку Игореве? Так он появилось из ниоткуда, без единой перекрестной ссылки, написанное минимум 5ю авторами... И что это за документ такой исторический? Но сколько акамедиков и прочей профессуры вокруг него развелось!!!!!!!! И как все это опровергнуть? Это же обвал почти половины исторической науки!