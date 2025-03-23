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Петербургский дневник

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Глава банка БРИКС Дилма Руссефф подтвердила переизбрание на новый срок

Глава банка БРИКС Дилма Руссефф подтвердила переизбрание на новый срок

Правление организации единогласно одобрило это решение Глава Нового банка развития (НБР) БРИКС, бывший президент Бразилии (2011–2016) Дилма Руссефф сообщила, что члены финансовой организации единогласно одобрили ее переизбрание на новый срок.

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