Барный счёт: Василиса Волкова — о требовательных гостях, новых вкусах и сильных командах

Почему гости стали требовательнее, какие барные концепции остаются востребованными, на чём зарабатывают заведения и как удерживать сотрудников в условиях кадрового дефицита — в интервью с соосновательницей СИДР Групп Василисой Волковой.
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