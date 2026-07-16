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Барный счёт: Василиса Волкова — о требовательных гостях, новых вкусах и сильных командах

Барный счёт: Василиса Волкова — о требовательных гостях, новых вкусах и сильных командах

Почему гости стали требовательнее, какие барные концепции остаются востребованными, на чём зарабатывают заведения и как удерживать сотрудников в условиях кадрового дефицита — в интервью с соосновательницей СИДР Групп Василисой Волковой.

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