Маск: Корабль «Америка» утонет без революции в работе правительства

Корабль «Америка» утонет, если не провести работу по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, которая может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, в результате которой США получили независимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии