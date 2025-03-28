Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск: Корабль «Америка» утонет без революции в работе правительства

Маск: Корабль «Америка» утонет без революции в работе правительства

Корабль «Америка» утонет, если не провести работу по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, которая может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, в результате которой США получили независимость.

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