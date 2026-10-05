Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях «Гераней» собственными, — ГУР Украины

Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях ударных БПЛА «Герань» собственными, произведёнными в Татарстане, сообщили в ГУР Украины.
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