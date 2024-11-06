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Царьград

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Власти Самары заплатят за отлов бездомных животных 5,1 млн до конца года

Власти Самары заплатят за отлов бездомных животных 5,1 млн до конца года

5 ноября в Самаре завершился аукцион по отлову бездомных животных, который вызвал широкий общественный резонанс.

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