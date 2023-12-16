Зачем советские солдаты гладили свои сапоги утюгом

Два года военной службы были обязательным уделом практически каждого советского юноши. Оторванный от привычной гражданской жизни новобранец попадал в новый мир, подчиняющий строгой иерархии и правилам, которые могли показаться нелепыми.
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