02,04,25 Каменское - Лобковое Активные боевые действия в районе Каменского. Атака ВС РФ пехотным подразделением в Лобковом.
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02,04,25 Каменское - Лобковое Активные боевые действия в районе Каменского. Атака ВС РФ пехотным подразделением в Лобковом.
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