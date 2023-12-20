Конгрессмен Джексон осудил отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

Американский конгрессмен Ронни Джексон в соцсети X осудил решение Верховного суда штата Колорадо, который постановил запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии