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Конгрессмен Джексон осудил отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

Американский конгрессмен Ронни Джексон  в соцсети X осудил решение Верховного суда штата Колорадо, который постановил запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз.

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