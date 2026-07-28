Nutrients: инулин снизил боль при остеоартрозе и улучшил мышечную силу за 6 недель

Рандомизированное контролируемое исследование Ноттингемского университета INSPIRE показало, что ежедневная добавка пребиотической клетчатки снижает боль у пациентов с остеоартрозом коленного сустава — причем эффект сопоставим с физиотерапией, а добровольцы значительно реже бросали прием, чем занятия ЛФК.