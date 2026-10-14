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ФедералПресс

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В Пермском крае шесть партий освободили от сбора подписей на выборах до 2031 года

В Пермском крае шесть партий освободили от сбора подписей на выборах до 2031 года

ПЕРМЬ, 14 октября, ФедералПресс. Избирком Прикамья утвердил список политических партий, которым в ближайшую пятилетку не придется собирать подписи при выдвижении кандидатов и списков на муниципальных и региональных выборах.

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