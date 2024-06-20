Аналитик Нейжмаков заявил, что выход из ОБСЕ не отразится на России

Если Россия приостановит свое участие в ОБСЕ, это никак не отразится на стране. Таким мнением поделился с радио Sputnik директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии