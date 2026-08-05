Ученые призвали сократить численность населения Земли вдвое ради спасения планеты

Предлагается плавный демографический спад до 4 млрд к 2200 году В газете Daily Mail опубликовали исследование, в котором ученые заявляют: для сохранения устойчивости планеты численность населения должна сократиться вдвое — до 4 миллиардов человек.
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