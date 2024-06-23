Большинство из нас убеждены, что у китаянок есть свои национальные секреты, как оставаться стройными в старости это так? Давайте выясним это вместе с Анной Кузнай, профессиональным китаеведом, чемпионкой мира по китайскому языку, основательницей популярного китайского блога «Китайские близнецы» и автором книги «Китай».
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