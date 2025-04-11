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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БпЛА ВСУ

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БпЛА ВСУ

Воздушной разведкой были обнаружены площадки запуска и посадки гексокоптеров R-18 противника, которые вывели наших артиллеристов непосредственно на пункты управления БпЛА.

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