Немецкий «ястреб», зависимый от переговоров: что важно знать о будущем спикере Мерце

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит Германию к роли «ястреба» Европы. Лидер ХДС предлагает передать Украине крылатые ракеты Taurus, допускает удары по Крымскому мосту и выступает за эскалацию конфликта.
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