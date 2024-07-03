Омбудсмен Киргизии Джаманбаева выдвинула ряд требований для своих мигрантов-соотечественников, проживающих на территории России.
ХИТРУЮ СХЕМУ ДЖАМАНБАЕВОЙ РАЗОБРАЛИ "ПО БУКВАМ": ПРИЕЗЖИМ - ПОСОБИЯ, РУССКИМ ПЕНСИОНЕРАМ - КУКИШ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
Стесняюсь спросить: а кто она такая эта Джаманбаева здесь, в России? Приехала по приглашению? Гостья? И как в поговорке: посади свинью за стол...? Гости не указывают хозяевам. Ей что-то не нравится? Пусть забирает всю свою камарилью к себе на родину, пусть там платит им зарплату, обеспечиваеттех, кто здесь мигранты, и их семьи бесплатной медициной, и все налоги, всё отчисления оставляет у себя на родине. Попутного ветра и скатертью дорога... домой!!!
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
Россия УГОЖДАЕТ среднеазиатским захребетникам, чтобы удерживать их в поле своего влияния. Иначе их тут же перехватят США и Запад. Главное,Запад и США везде поспевают без содержания всей среднеазиатской прожорливой камарильи..., а подкармливая только так называемую "элиту". И ВСЕ У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ!! А тут... ОБИЖАЮТ СВОИХ, ЧТОБЫ УГОДИТЬ ЧУЖИМ!! Но все бесполезно. А пенсии у россиян - НИ О ЧЕМ!! прожиточный минимум ниже 15 тысяч рублей в месяц... САМИ ПУСТЬ ОНИ ЖИВУТ на эти 15 тысяч рэ!! За квартплату отдай 9 т.р., на остальные 4-5 тыров питайся, одевайся, обувайся, лекарства покупай целый месяц и путешествуй по Миру...ПОЧЕМУ В РОССИИ ТАК НЕНАВИДЯТ СВОИХ ГРАЖДАН?!!
Ответить
10 час.
Natalija Osminina
"Иначе их тут же перехватят США и Запад."- вовсе не из-за этого. А потому, что в России образовались устойчивые опг, которые подчиняются Исламистскому клану, хозяин которого сидит далеко не в России. И часть Думы и Миграционный центр работают на этот мировой клан. Методичка у него одна- захватить Россию, делать перевороты и теракты. И кого надо- США и Запад давно для этого завербовали.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии