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ХИТРУЮ СХЕМУ ДЖАМАНБАЕВОЙ РАЗОБРАЛИ "ПО БУКВАМ": ПРИЕЗЖИМ - ПОСОБИЯ, РУССКИМ ПЕНСИОНЕРАМ - КУКИШ

ХИТРУЮ СХЕМУ ДЖАМАНБАЕВОЙ РАЗОБРАЛИ "ПО БУКВАМ": ПРИЕЗЖИМ - ПОСОБИЯ, РУССКИМ ПЕНСИОНЕРАМ - КУКИШ

Омбудсмен Киргизии Джаманбаева выдвинула ряд требований для своих мигрантов-соотечественников, проживающих на территории России.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Стесняюсь спросить: а кто она такая эта Джаманбаева здесь, в России? Приехала по приглашению? Гостья? И как в поговорке: посади свинью за стол...? Гости не указывают хозяевам. Ей что-то не нравится? Пусть забирает всю свою камарилью к себе на родину, пусть там платит им зарплату, обеспечиваеттех, кто здесь  мигранты, и их семьи бесплатной медициной, и все налоги, всё отчисления оставляет у себя на родине. Попутного ветра и скатертью дорога... домой!!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Россия УГОЖДАЕТ среднеазиатским захребетникам, чтобы удерживать их в поле своего влияния. Иначе их тут же перехватят США и Запад. Главное,Запад и США везде поспевают без содержания всей среднеазиатской прожорливой камарильи..., а подкармливая только  так называемую &quot;элиту&quot;. И ВСЕ У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ!! А тут... ОБИЖАЮТ СВОИХ, ЧТОБЫ УГОДИТЬ ЧУЖИМ!! Но все бесполезно. А пенсии у россиян - НИ О ЧЕМ!! прожиточный минимум ниже 15 тысяч рублей в месяц... САМИ ПУСТЬ ОНИ ЖИВУТ на эти 15 тысяч рэ!! За квартплату отдай 9 т.р., на остальные  4-5 тыров питайся, одевайся, обувайся, лекарства покупай целый месяц и путешествуй по Миру...ПОЧЕМУ В РОССИИ ТАК НЕНАВИДЯТ СВОИХ ГРАЖДАН?!!
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10 час.
Natalija Osminina
&quot;Иначе их тут же перехватят США и Запад.&quot;- вовсе не из-за этого. А потому, что в России  образовались устойчивые опг, которые подчиняются Исламистскому клану, хозяин которого сидит далеко не в России. И часть Думы и Миграционный центр работают на этот мировой клан. Методичка у него одна- захватить Россию, делать перевороты и теракты. И кого надо- США и Запад давно для этого завербовали.
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5 час.

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