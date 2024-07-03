ХИТРУЮ СХЕМУ ДЖАМАНБАЕВОЙ РАЗОБРАЛИ "ПО БУКВАМ": ПРИЕЗЖИМ - ПОСОБИЯ, РУССКИМ ПЕНСИОНЕРАМ - КУКИШ

НП Наталья Павлова Стесняюсь спросить: а кто она такая эта Джаманбаева здесь, в России? Приехала по приглашению? Гостья? И как в поговорке: посади свинью за стол...? Гости не указывают хозяевам. Ей что-то не нравится? Пусть забирает всю свою камарилью к себе на родину, пусть там платит им зарплату, обеспечиваеттех, кто здесь мигранты, и их семьи бесплатной медициной, и все налоги, всё отчисления оставляет у себя на родине. Попутного ветра и скатертью дорога... домой!!!

лл лина любимцева Россия УГОЖДАЕТ среднеазиатским захребетникам, чтобы удерживать их в поле своего влияния. Иначе их тут же перехватят США и Запад. Главное,Запад и США везде поспевают без содержания всей среднеазиатской прожорливой камарильи..., а подкармливая только так называемую "элиту". И ВСЕ У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ!! А тут... ОБИЖАЮТ СВОИХ, ЧТОБЫ УГОДИТЬ ЧУЖИМ!! Но все бесполезно. А пенсии у россиян - НИ О ЧЕМ!! прожиточный минимум ниже 15 тысяч рублей в месяц... САМИ ПУСТЬ ОНИ ЖИВУТ на эти 15 тысяч рэ!! За квартплату отдай 9 т.р., на остальные 4-5 тыров питайся, одевайся, обувайся, лекарства покупай целый месяц и путешествуй по Миру...ПОЧЕМУ В РОССИИ ТАК НЕНАВИДЯТ СВОИХ ГРАЖДАН?!!