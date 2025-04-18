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Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой? 

Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой? 

Традиционно совершается это в день накануне праздника: в 2025 году — 19 апреля. В преддверии Светлого праздника Пасхи 7info спешит поделиться с читателями подробным расписанием, где, когда и во сколько в Рязани можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху.

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