Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой? 

Традиционно совершается это в день накануне праздника: в 2025 году — 19 апреля. В преддверии Светлого праздника Пасхи 7info спешит поделиться с читателями подробным расписанием, где, когда и во сколько в Рязани можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху.