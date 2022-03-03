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«Для нас вы уже победители». Глава ФМБА Скворцова поддержала российских спортсменов, отстраненных от Паралимпиады в Пекине

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила поддержку российским паралимпийцам, которые были отстранены от Игр в Пекине.

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