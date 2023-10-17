Младшая дочка Веры Брежневой, живущая с отцом, резко повзрослела

13-летняя дочь Веры Брежневой уже начала работать и обзавелась бойфрендом. Пока Вера Брежнева зализывает душевные раны после тяжелого развода с Константином Меладзе, её дочери строят отдельную от матери жизнь.
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