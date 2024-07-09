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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стюард ударил Морату в колено после матча с Францией, поскользнувшись в попытке догнать выбежавшего на поле болельщика. Форвард Испании хромал после столкновения

Стюард ударил Морату в колено после матча с Францией, поскользнувшись в попытке догнать выбежавшего на поле болельщика. Форвард Испании хромал после столкновения

 В полуфинале Евро-2024 Испания одержала победу со счетом 2:1. После матча, когда игроки сборной Испании праздновали победу, на поле выбежал болельщик и направился к футболистам, снимая себя на телефон.

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