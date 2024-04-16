Новый тизер Kingdom Come: Deliverance 2 заинтриговал фанатов перед скорым анонсом Издат...

Новый тизер Kingdom Come: Deliverance 2 заинтриговал фанатов перед скорым анонсомИздательство Deep Silver и разработчики из Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) в преддверии официального анонса представили новый тизер следующей игры чешской студии.
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