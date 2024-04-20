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Более 1800 человек вышли на субботник в Актау в рамках экологической акции «Таза Казакстан»

Более 1800 человек вышли на субботник в Актау в рамках экологической акции «Таза Казакстан»

Аким города Актау Улугбек Тналиев, представители 24 управлений Мангистауского областного акимата, депутаты, общественники и экоактивисты вышли на знаковую для горожан территорию - набережную Каспийского моря, чтобы сообща привести  её в порядок, передает  пресс-служба Актауского городского акимата.

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