Дрозденко: украинские БПЛА упали в парке "Прибрежный" и около школы в Киришах

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) упали на территории парка «Прибрежный» и рядом со зданием школы №3 в Киришах.
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