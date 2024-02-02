Жившая с мумией мужа четыре года запугивала детей психбольницей

Многодетная мать из Ленинградской области, которая четыре года жила с мумией мужа и четырьмя детьми, запугивала их детским домом и психлечебницей, чтобы они не рассказывали о смерти отца, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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