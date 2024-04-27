Обзор Ryzen 7 8700G: на что способна интегрированная графика для игр в 1080p

С выходом в 2017 году процессоров Ryzen компания AMD не только заново включилась в полноценную конкуренцию в настольном сегменте, но и смогла довольно удачно переизобрести свою побочную серию десктопных продуктов, относящихся к категории «ускоренных гибридных процессоров».