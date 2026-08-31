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Происшествия

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В Запорожской области сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Мелитопольское» во взаимодействии с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Запорожской области в ходе реализации оперативной информации выявили местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотических средств.

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