В Запорожской области сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Мелитопольское» во взаимодействии с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Запорожской области в ходе реализации оперативной информации выявили местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотических средств.