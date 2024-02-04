Лазарев больше не кормит животных

Певец, который несколько лет являлся владельцем компании по продаже кормов и лакомств для животных,. Сергей Лазарев Елизавета Клементьева/ТАССПевец, который несколько лет являлся владельцем компании по продаже кормов и лакомств для животных, остался без собственного бизнеса.