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В Мюнхене подожгли стройплощадку оборонной компании, сотрудничающей с Украиной по дронам

В Мюнхене подожгли стройплощадку оборонной компании, сотрудничающей с Украиной по дронам

В Германии полиция расследует попытку нападения на оборонную компанию. В Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой Rohde & Schwarz, которая сотрудничает с Украиной в производстве дронов.

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