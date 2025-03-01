Свободная Пресса О громком конфликте между двумя рабочими Волчанского механического завода (ВМЗ) и корпорацией «Уралвагонзавод», в структуру которого входит ВМЗ, «Свободная Пресса» уже сообщала.
Рабочие против "Уралвагонзавода": Бастрыкин, полпред Жога поняли, что коса нашла на камень
Комментарии
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Валерьян Смогловский
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4 час.
Володя Золотарев
это капитализм и вас люди не услышат
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17 мин.
Володя Золотарев
профсоюза у нас в россии нет он ручной у власти
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16 мин.
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