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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Рабочие против "Уралвагонзавода": Бастрыкин, полпред Жога поняли, что коса нашла на камень

Рабочие против "Уралвагонзавода": Бастрыкин, полпред Жога поняли, что коса нашла на камень

Свободная Пресса О громком конфликте между двумя рабочими Волчанского механического завода (ВМЗ) и корпорацией «Уралвагонзавод», в структуру которого входит ВМЗ, «Свободная Пресса» уже сообщала.

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Комментарии
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Володя Золотарев
это капитализм   и вас люди не услышат
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Володя Золотарев
профсоюза у нас в россии нет  он ручной у власти
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16 мин.
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