EI: упаковка продуктов быстрого приготовления содержит токсичные вещества Ученые из Вашингтонского университета в США обнаружили, что упаковка многих продуктов быстрого приготовления содержит фталаты – вещества, воздействие которых связано с риском преждевременных родов и развитием аутизма и СДВГ у детей.