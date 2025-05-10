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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский о Маршанде: «Я всю жизнь играю против него, он все время мне забивал. Здорово, что теперь Брэд на нашей стороне»

Бобровский о Маршанде: «Я всю жизнь играю против него, он все время мне забивал. Здорово, что теперь Брэд на нашей стороне»

Форвард «Флориды» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:4 ОТ, 1-2).

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