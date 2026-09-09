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test mazurok

2 подписчика

🧑‍⚖️ Крымчанин получил 21 год за подготовку убийства высокопоставленного чиновника по заданию СБУ 27‑летний житель Советского района в 2022 году установил контакт с представителем СБУ.

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