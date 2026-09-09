🧑⚖️ Крымчанин получил 21 год за подготовку убийства высокопоставленного чиновника по заданию СБУ 27‑летний житель Советского района в 2022 году установил контакт с представителем СБУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым