❕ Завтра в Севастополе ограничат продажу алкоголя Запрет на продажу алкоголя в магазинах будет действовать во Всемирный день трезвости, сообщили в правительстве города.
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