📚Даты, в которые школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Расписание утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения.
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📚Даты, в которые школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Расписание утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения.