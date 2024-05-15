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Закон, порядок, государство

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Полиция на водном транспорте задержала браконьеров, выловивших 275 рыб из реки Оки в Подмосковье

Полиция на водном транспорте задержала браконьеров, выловивших 275 рыб из реки Оки в Подмосковье

В Московской области сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО совместно с представителями Росрыболовства, реализуя оперативную информацию, задержали у берега реки Оки в районе деревни Ланьшино четверых жителей Подмосковья 1961, 1980, 1982 и 1988 годов рождения, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

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