На реках Челябинской области прогремят взрывы

В Челябинской области стартовали масштабные мероприятия по подготовке к весеннему паводку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, на реках региона начались работы по ослаблению сковавшего их за зиму ледяного покрова.