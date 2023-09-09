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Шмок из Канады, синяки Шольца и шаланды, полные «Гераней»:

Шмок из Канады, синяки Шольца и шаланды, полные «Гераней»:

 утренний кофе с EADaily Новости рассказывают о каких-то конвульсиях. И не только киевского режима, но и всех его друзей.

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Комментарии
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И
Иван
Абсолютно правильно, Schmock с англ= Шмок, любой ученик знает, это Ш, а не Ц. Тут важно, что шмок,- он и в Африке поц,     1/куда б её не сунули, и 2/ назови хоть Наталкой. А всего вероятнее, шмок- это от местечкового народного прозвища одного из пра или прапрадедушек данной Наталки. Переехал в Канаду. Раньше переехавший его одноместечкович и уже &quot;знаток&quot; англ, свидетель при выписке документов, так и сказал: да, его знаю, это наш Шмок, не ваш Гангстер. Так и записали. Так и пошло. А вот с яйцами Автор совершенно прав: &quot; &quot;Наши — вот они, и никаких других мы не видели». А замминистра Анна Маляр про яйца отмалчивается.&quot; &quot;. Ну, до яиц ли ей сейчас? Правильный ответ: нет. А автор - молодец. Правильный ответ: да.   Иван Ше.
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