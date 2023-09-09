Шмок из Канады, синяки Шольца и шаланды, полные «Гераней»:

И

Иван

Абсолютно правильно, Schmock с англ= Шмок, любой ученик знает, это Ш, а не Ц. Тут важно, что шмок,- он и в Африке поц, 1/куда б её не сунули, и 2/ назови хоть Наталкой. А всего вероятнее, шмок- это от местечкового народного прозвища одного из пра или прапрадедушек данной Наталки. Переехал в Канаду. Раньше переехавший его одноместечкович и уже "знаток" англ, свидетель при выписке документов, так и сказал: да, его знаю, это наш Шмок, не ваш Гангстер. Так и записали. Так и пошло. А вот с яйцами Автор совершенно прав: " "Наши — вот они, и никаких других мы не видели». А замминистра Анна Маляр про яйца отмалчивается." ". Ну, до яиц ли ей сейчас? Правильный ответ: нет. А автор - молодец. Правильный ответ: да. Иван Ше.