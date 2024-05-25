«Преемник Сталина»: кому «вождь народов» на самом деле хотел передать власть

Иногда в воспоминаниях людей, живших в период «культа личности», можно наткнуться на идею о том, что жизни без Сталина народ не мыслил, и что Иосиф Виссарионович по этой причине представлялся едва ли не вечным.
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