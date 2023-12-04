Зеленский оказался в два раза непопулярное главкома ВСУ Залужного

В Киеве не исключена возможность госпереворота.Украинские и западные СМИ предостерегают Владимира Зеленского от государственного переворота со стороны набравшего популярность в обществе главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.
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