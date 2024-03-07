Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Еврокомиссия предупреждает о конфликтах между странами ЕС из-за воды

Еврокомиссия предупреждает о конфликтах между странами ЕС из-за воды

Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды Страны Евросоюза могут начать враждовать из-за дефицита водных ресурсов, пока растет тенденция нехватки воды, а к концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%, считает ЕврокомиссияФото: Louis Witter / Getty Images Нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению, считает Еврокомиссия.

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