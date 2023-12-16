Термобарическая «Герань-2» сжигает натовскую технику и бункеры

OSW: украинские военные инженеры проиграли русским битву за Бахмут Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив Владимир Зеленский отдал приказ военным властям приступить к ускоренному расширению укреплений и инженерных заграждений (с помощью частного бизнеса).
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