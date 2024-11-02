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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ASUS, MSI и ASRock выпустят бюджетные материнские платы Intel B860 и AMD B850/B840 в следующем ...

ASUS, MSI и ASRock выпустят бюджетные материнские платы Intel B860 и AMD B850/B840 в следующем ...

ASUS, MSI и ASRock выпустят бюджетные материнские платы Intel B860 и AMD B850/B840 в следующем годуAMD недавно анонсировала свой процессор 9800X3D, который полностью совместим со всей линейкой материнских плат серий 600 и 800.

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