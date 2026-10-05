Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим Криштинану Роналду, который досрочно покинул расположение национальной команды.
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