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Президент португальской федерации Проэнса: «То, что произошло между Роналду и Жезушем, — просто недоразумение»

Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим Криштинану Роналду, который досрочно покинул расположение национальной команды.

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