ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 17.12.2023

ВМ

Владимир Минаков

"Практика показала, что ЦБ в нынешнем виде – абсолютно неэффективная структура," Так власть устраивает то, что вытворяет ЦБ - ему даны такие полномочия пиндосовской редакцией Конституции... Это не разделять полномочия ЦБ нужно, а полностью пересмотреть его роль и полномочия в стране, нужна новая редакция Конституции - в ней нужны и изменения по вопросу идеологии строительства страны: куда идём и что строим ( а Матвиенко - против наличия идеологии в стране, потому и не рассматривают предложение Бастрыкина по этому вопросу). И роль и место мигрантов в обществе. Т.е., масса изменений назрела, но, говорят, не ко времени это...