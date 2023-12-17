ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 17.12.2023

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Польская комиссия по поиску «русского следа» в крушении президентского самолёта отказывается завершать работу Польская комиссия по повторному расследованию обстоятельств произошедшей в 2010 году под Смоленском авиакатастрофы, вследствие которой погиб президент этой страны Лех Качиньский, вопреки решению нового правительства, отказывается завершать свою работу.

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Комментарии
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МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Весь этот беспредел надо Матвиенко в нос ткнуть, она работает на мигрантов или на народ российский?
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Практика показала, что ЦБ в нынешнем виде – абсолютно неэффективная структура,&quot;                                                                             Так власть устраивает то, что вытворяет ЦБ - ему даны такие полномочия пиндосовской редакцией Конституции...  Это не разделять полномочия ЦБ нужно, а полностью пересмотреть его роль и полномочия в стране, нужна новая редакция Конституции - в ней нужны и изменения по вопросу идеологии строительства страны: куда идём и что строим ( а Матвиенко - против наличия идеологии в стране, потому и не рассматривают предложение Бастрыкина по этому вопросу). И роль и место мигрантов в обществе. Т.е., масса изменений назрела, но, говорят, не ко времени это...
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1 д.
алекс кузь
Управленцы хитрят, когда , как собянин на камеру информирует о сделанном мостопроводе или станц метро. Их миссия говорить то, куда они ведут свои дкяния, зачем они соьирают все население в мегаполис, где народ будет работать как жить.
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15 час.

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