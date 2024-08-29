Почему место женщины за печкой. О словах протоиерея Ткачева - мои мысли

В

Воробей

Автор всё правильно написала! Вот только эта правильность не совсем та, которая имеет отношение к женственной природе, к сожалению. Она имеет отношение к юриспруденции и демократии, возможно к справедливости, но не к женственной природе. А какая разница, кто-то спросит? А разница такая, что женственная природа имеет очень большую инертность, если вообще имеет смысл говорить о её способности существенно меняться. И эта женственная природа была идеально отработана для функционирования в условиях традиционного социума, для которого характерно принципиальное отношение "жена да почитает и убоится мужа своего". Когда условия в социуме располагают к таковому отношению жены к мужу, тогда её женственная природа щедро мотивирует, по сути даёт энергию для этого, супружеский взаимоудовлетворительный секс. Как только подсознание такой жены перестаёт воспринимать мужа как сильного защитника, оно перестаёт давать энергию для секса с ним. Просто потому, что это подсознание трактует секс только для получения и выращивания потомства. А это в случае слабого мужчины слишком большой риск. С изменением условий - в эмансипированном социуме, женщин воспитывают конкурировать с мужчинами, желательно с подминанием под себя. В результате женщины оказываются своим личностным уровнем оторванным от более глубокого уровня женственной природы. И регулярного секса в семьях, созданных по правилам справедливости и демократии, не получается. Потому и уровень разводов более 70%. Соответственно, население в таком типе социума имеет тенденцию к вымиранию. Это - не в плане критики, но только - для адекватности понимания сути процессов в современном социуме, которые маловероятно, что смогут измениться.